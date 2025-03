Naples-AC Milan : les compositions officielles

Cela aurait dû être un choc. Naples reçoit au stade Diego Armando Maradona un AC Milan plus que souffreteux (une rencontre à suivre en direct comment sur Foot Mercato à partir de 20h45), en effet, les Rossoneri pointent à une piteuse 9eme place, bien loin des standards habituels. Alors que du côté des Partenopei, on est toujours engagé dans la course au titre.

Afin d’éviter de prendre du retard sur l’Inter, Antonio Conte a choisi de s’appuyer sur un 4-3-3. À la pointe de l’attaque nous retrouvons son fidèle soldat Romelu Lukaku. Buteur avec la Nazionale il y a une semaine, Raspadori laisse sa place à Politano. Dans l’entrejeu nous retrouvons l’Écossais Gilmour, assisté de Lobotka et Anguissa. De son côté, Sergio Conceicao a couché un 4-2-3-1. Le Portugais surprend en titularisant Warren Bondo avec Fofana dans le double pivot. Décevant depuis son arrivée, Joao Felix prend place sur l’aile gauche à la place d’un autre Portugais, Leao. Abraham est seul en pointe.

Les compositions officielles :

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Gilmour, Lobotka, Anguissa - Politano, Lukaku, Neres

AC Milan : Maignan - Walker, Gabbia, Pavlovic, Hernandez - Bondo, Fofana - Pulisic, Reijnders, Joao Felix - Abraham