Espagne : la réaction de Luis Enrique

Si pour cette 6e journée de Ligue des Nations ce mardi soir, nous avons eu droit à une pluie de buts sur l’ensemble des matches de la soirée, l’un d’entre eux a particulièrement retenu l’attention de tous. Alors que l’on pouvait s’attendre à un choc équilibré dans cette finale du groupe 4 entre deux grandes nations du football, l’Espagne n’a fait qu’une bouchée d’une Allemagne sans la moindre solution (6-0). Une véritable correction infligée par la Roja alors que la Mannschaft, emmenée par Manuel Neuer, semblait pourtant avoir fière allure sur le papier. Mais rien n’y changeait. Les hommes de Luis Enrique ont dominé leur sujet de bout en bout et infliger un cinglant 6-0 au champion du monde 2014 n’arrive pas tous les jours.

Et forcément, pour le technicien espagnol, cette victoire sensationnelle arrive au meilleur moment alors que les Espagnols rejoindront la France dans le fameux Final 4. «Ce sont des nuits qui malheureusement sont rarement vues, mais quand tout fonctionne, le jeu est parfaitement exécuté. Les joueurs sont entrés très bien échauffés, l’attitude était géniale. Dès le début, on a très bien pressé, on les a forcés à jouer longtemps, ce qu'ils n'aiment pas trop. On a été précis dans l'élaboration et on a joué l'un des jeux les plus complets possible, au meilleur moment», a assuré le sélectionneur à la télévision espagnole tout sourire à l’issue d’un tel match.