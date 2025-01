PSG - Reims : le retour encore compliqué de Lucas Hernandez

Quelques jours après le précieux succès en Ligue des Champions contre Mnachester City, le Paris Saint-Germain rouvrait les portes de son Parc des Princes mais cette fois-ci au Stade de Reims dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Si les projecteurs étaient surtout braqués sur Khvicha Kvaratskhelia qui jouait sa grande première dans le onze de départ parisien, d’autres éléments restaient néanmoins intéressants étant donné que Luis Enrique a réalisé quelques changements dans son équipe avec notamment une charnière composée de Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Un moyen de faire tourner avant la 8ème et ultime journée de C1 mercredi face à Stuttgart en Allemagne.

Officiellement de retour à la compétition depuis quelques semaines, Lucas Hernandez enchaînait ce samedi soir sa troisième titularisation consécutive en championnat après avoir déjà pris part dans le onze contre l’AS Saint-Etienne et le RC Lens. A ce sujet, Luis Enrique avait globalement satisfait du retour de l’international française : «Lucas Hernández est un soldat. Il a le sourire à l’entraînement. Il a vite récupéré d’une blessure grave. Il a été sensationnel ce soir. On lui a donné 60 minutes pour qu’il récupère. Il est à fond dans la compétition. Aucun match n’est secondaire. La charnière a été bonne», avait-il déclaré. Sorti à l’heure de jeu contre Reims, l’ancien joueur du Bayern semble encore avoir du mal à retrouver son rythme.

Souvent dépassé par les contres rémois !

Auteur d’aucune récupération, aucune interception et aucun tir bloqué, Lucas Hernandez a même plutôt fautif sur l’égalisation rémoise en ne couvrant pas le buteur Keito Nakamura sur la passe de Marshall Munetsi. Le natif de Marseille n’a réussi qu’un tacle et a même écopé d’un carton jaune pour une intervention en retard (35e): «Ce n’a pas été un match facile. Ils ont bien joué leur jeu. Ils ont bien joué défensivement. Il nous a manqué un peu plus de profondeur, de prendre un peu plus les couloirs. Après, ce n’a pas été un match facile, je pense que le match nul est mérité. Maintenant, on est focus sur ce match de mercredi. On enchaîne tous les trois jours, c’est très important de bien récupérer pour bien enchaîner le match de mercredi qui est très important pour nous», a-t-il déclaré après la rencontre. Mais au-delà de la prestation collective, la forme physique de l’international français reste, de manière assez logique, loin d’être optimale.

Interrogé à ce sujet, Lucas Hernandez a joué la carte de l’honnêteté. Revenir d’une blessure n’est jamais simple, encore plus quand il s’agit des ligaments croisés : «Comment je me sens ? Ce n’est jamais facile quand tu reviens d’une grosse blessure comme ça. Les croisés, ce n’est jamais facile de revenir. Mais bon, j’essaye de donner le maximum à chaque match. Parfois, il y a des matches où je me sens mieux, d’autres où je me sens un peu moins bien. Mais le plus important, c’est de continuer à enchaîner les matches, prendre du temps de jeu. Petit à petit, je vais retrouver mon meilleur niveau», a-t-il enfin conclu. Si rien n’est alarmant à proprement parler, Lucas Hernandez devra rapidement se remettre sur le droit chemin en accumulant de solides performances, surtout que le PSG semble lui faire confiance en ne cherchant aucun renfort défensif malgré le départ à venir de Milan Škriniar au Fenerbahçe.