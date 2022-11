Andrés Iniesta évoque sa fin de carrière

À 38 ans, Andres Iniesta n'a pas encore raccroché les crampons, puisqu'il évolue au Vissel Kobe, pensionnaire de D1 japonaise, depuis 2018 après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone. Lui même ne sait pas encore ce qu'il fera au terme de son contrat (janvier 2024) avec le club japonais. Mais dans un entretien avec AS, il a évoqué ce moment : « au Japon ou peut-être en Espagne. Je n’en suis pas sûr, mais en principe, c’est au Japon. Peut-être que demain s’ouvrira un autre horizon sur mon chemin, mais ce ne serait pas en Espagne mais dans une autre destination avec un niveau de compétition inférieur. »

La quarantaine arrive pour l'ancienne légende blaugrana, qui n'imagine même pas ses émotions lorsque viendra le moment de dire au revoir à la planète football après plus de 20 ans de carrière. « Vous ne pouvez pas accepter les adieux. Quand ils arriveront, ce sera très dur. J’ai commencé à jouer dans mon village à l’âge de 3 ans et je continue. J’ai des projets d’avenir maintenant et je suis prêt entre guillemets, mais je vous assure que ce moment sera très dur et que je ne vais pas verser une larme mais un million. Ça, c’est sûr et certain. »