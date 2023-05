Cédric Bakambu revient sur son départ avorté au Barça

Cédric Bakambu a connu plusieurs pays au cours de sa riche carrière. Après ses débuts en tant que professionnel à Sochaux, le joueur de désormais 32 ans est ensuite passé par Bursaspor (Turquie), Villarreal (Espagne) et le Beijin Guoan (Chine) avant de revenir en France, du côté de l’Olympique de Marseille. Quelques mois plus tard, le Franco-Congolais rejoignait l’Olympiacos (Grèce). Son contrat avec le club grec se termine d’ailleurs en juin, à la fin de la saison en cours. Lors d’une interview accordée à Revelo, Cédric Bakambu est revenu sur les départs avortés qui ont lieu tout au long de sa carrière à l’image de son retour annulé du côté de Villarreal. «À ce stade, j’étais proche de revenir à Villarreal. Au moment où Carrasco est retourné à l’Atleti et où Paulinho est parti à Barcelone, il y avait beaucoup d’activités entre le championnat chinois et la LaLiga. Malheureusement, mon retour n’a pas abouti. J’étais déçu parce que je voulais vraiment revenir, mais j’ai réussi à me relever et à repartir», a notamment confié l’ancien attaquant de l’OM.

Cédric Bakambu a également dû digérer son faux départ au FC Barcelone. D’autant plus que l’attaquant franco-congolais a appris cette nouvelle lors de son arrivée en Espagne après un long voyage en provenance de Chine. «Je n’ai retenu que les points positifs et cela m’a donné plus de motivation pour l’avenir», s’est d’abord remémoré le joueur de 32 ans qui a pris cette épreuve avec bonne humeur tout en étant très flatté de l’intérêt du club catalan. Au point de faire preuve d’humour sur ce passage dans sa carrière. «Quand le Barça m’a contacté, je n’étais pas son premier choix, il faut le dire, car le Barça était également très proche de recruter Rodrigo Moreno, qui évoluait alors à Valence. Le temps a passé et à la fin de la fenêtre de transfert, l’option est devenue de plus en plus concrète. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat. En effet, j’ai pris un vol pour l’Espagne, mais je suis arrivé à l’escale et mon agent m’a dit que le transfert ne se ferait finalement pas, alors j’ai fait demi-tour et je suis retourné rejoindre mon équipe», a conclu Cédric Bakambu sur le sujet. Une belle façon de clore les débats avec sagesse. Pour rappel, à cette époque, Luis Suárez avait été opéré du ménisque externe du genou gauche et risquait une indisponibilité d’au moins trois mois et demi, même si le transfert n’a finalement jamais eu lieu.

