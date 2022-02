Le PSG réfléchit à l'avenir de Leonardo...

La suite après cette publicité

Quand il sort du silence, c'est pour rassurer sur la stratégie du PSG ou pour pousser un coup de gueule. C'est la deuxième option qui a généré la prise de parole de Leonardo après Nantes-PSG samedi soir, en raison d'un arbitrage jugé partial. Malgré ses points d'avance en Ligue 1, malgré son bon match contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le directeur sportif a haussé le ton, recevant par la suite des moqueries sur les réseaux sociaux.

Mais c'est bien de sa relation avec ses dirigeants dont il doit principalement se méfier. Selon nos informations, sa position est extrêmement fragilisée et l'état-major présent à Doha a de sérieux doutes sur la suite de l'aventure du Brésilien à Paris. La faute à des dossiers mal gérés sur le mercato, avec Kylian Mbappé en tête de liste. Nous vous avions récemment relaté les quelques épisodes qui ont tendu la relation entre Leonardo et les dirigeants qataris.

La possibilité d'un départ en fin de saison ?

De là à imaginer la fin de la collaboration pour la deuxième fois ? C'est une possibilité étudiée à Doha. Qui pense aussi au remplacement de Leonardo. Nous vous l'avons révélé par le passé, le duo de rêve pour les dirigeants parisiens serait un ticket Zidane-Wenger. À Zidane le banc de touche, à Wenger la direction sportive. Mais d'autres pistes sont étudiées, comme celle menant à Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham.

Pour lui aussi, la situation s'est récemment tendue à Tottenham. En cause, les critiques d'Antonio Conte sur le mercato hivernal des Spurs, où il soulignait le départ de 4 joueurs majeurs, dont il souhaitait pourtant se débarrasser... Paratici a très mal encaissé le discours tenu par Conte et reste à l'écoute d'éventuelles approches parisiennes, qui avaient déjà eu lieu l'an dernier. À l'heure actuelle, rien de définitif de chaque côté cependant, et les directeurs sportifs cités, que ce soit Leonardo ou Paratici, avancent leurs pions pour le prochain mercato estival.