Le PSG en grand danger face au Bayern !

Quatre points après quatre journées, c’est peu dire que le PSG fait du surplace dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Un seul succès, lors de la première journée, arraché par miracle contre le FC Gérone, puis que des déceptions, avec une défaite cinglante à Londres contre Arsenal, un nul piteux contre le PSV et une défaite sous forme de hold-up contre l’Atlético de Madrid au Parc des Princes. Et voilà comment le PSG se retrouve à mi-parcours 25e sur 36, du mauvais côté de la barrière.

Il faut donc vite redresser la barre. Problème, c’est le Bayern Munich qui se profile, à l’Allianz Arena. Un déplacement périlleux à plus d’un titre, puisque même s’il a été capable de s’y imposer par le passé, le PSG y a vécu de très mauvais moments. Et les résultats obtenus par Luis Enrique à l’extérieur en Ligue des Champions n’incitent pas à l’optimisme. Surtout, le Bayern, avec 6 points au compteur (2 victoires et 2 défaites après 4 journées) a également besoin de points et compte bien profiter de son match à domicile pour faire le plein.

Le PSG n’a plus le choix

Cet énorme choc européen revêt une importance capitale pour les deux clubs, et donnera le ton de leur aventure européenne. Le PSG ne peut plus se permettre de laisser filer des points s’il veut terminer dans le top 8 et est condamné à l’exploit. Et en cas de mauvais résultat, il faudra s’accrocher pour valider un ticket pour les barrages… Plus que jamais, il aura besoin de retrouver de l’efficacité en Europe et espérera que ses meilleurs atouts offensifs, comme Barcola et Dembélé, soient aussi adroits que peut l’être Harry Kane, en pleine bourre.

