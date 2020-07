Vente OM : Mohamed Ayachi Ajroudi réagit

La tension monte à Marseille. Ce mardi, par un communiqué assez tranchant, l'Olympique de Marseille annonçait vouloir porter plainte contre Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, qui n'ont eu de cesse de se répandre dans la presse pour clamer leur volonté de racheter le club. Quasiment dans la foulée, dans la matinée de ce mercredi pour être précis, les avocats du tandem ont, à leur tour, décidé de réagir, tout comme l'homme d'affaires tunisien.

« Ils veulent aller en justice? C'est bien, on va se défendre. C'est pour nous mettre la pression, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? On veut juste acheter le club, c'est tout », lâché Mohamed Ayachi Ajroudi à l'Agence France Presse (AFP). On attend maintenant impatiemment la suite des affaires entre les deux parties. Pour l'instant, c'est savoureux.