Vente OM : les avocats de Mohamed Ajroudi contre-attaquent

Marseille, ton univers impitoyable. Voilà comment on pourrait résumer ce qui se déroule sur la Canebière depuis quelques semaines maintenant. En effet, depuis un long moment, des rumeurs de vente du club sont de sortie. Mourad Boudjellal, l'ancien patron du Rugby club toulonnais (RCT), et Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d'affaires tunisien, s'épanchaient dans les médias et avançait avec fougue leur volonté de récupérer le club à Frank McCourt.

La suite après cette publicité

Si le doute subsiste quant au fait que l'écurie marseillaise serait à vendre, malgré les nombreux démentis, Jacques-Henri Eyraud et les porte-paroles du Bostonien continuaient à expliquer que ce n'étaient que des rumeurs et surtout qu'il n'y avait eu aucun contact ni avec Boudjellal, ni avec Ajourdi. Mais depuis deux jours, les événements ont pris une tournure inhabituelle. En effet, ce mardi, l'Olympique de Marseille annonçait vouloir poursuivre le tandem en justice.

« Cette procédure relève à l’évidence de visées plus médiatiques que juridiques »

« Personne ne devrait utiliser l’Olympique de Marseille afin d’asseoir sa notoriété personnelle et au mépris des règles les plus communément admises dans le monde des affaires. L’Olympique de Marseille a décidé d’agir en justice à l’encontre de Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. Une assignation préparée par le cabinet Malka et Associés leur a été délivrée ce jour par huissier. Il est désormais temps de se concentrer pleinement sur la première saison du club en Ligue des Champions depuis sept ans », pouvait-on lire sur le communiqué de l'OM.

Ce mercredi, La Provence retranscrit les propos des avocats du natif de Gabès (Tunisie), maîtres Olivier Pardo, Yves Moraine et Jonathan Siahou : « la direction actuelle de l’Olympique de Marseille a lancé une campagne de presse dénigrante à l’encontre de Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi. Cette stratégie agressive fondée sur une assignation qui ne résiste pas à l’analyse et qui contient des contrevérités ne doit tromper personne. Cette procédure relève à l’évidence de visées plus médiatiques que juridiques. Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi est un entrepreneur et homme d’affaires sérieux et respectable, passionné par le football, voulant faire de ce sport universel un vecteur de rassemblement et d’unité. Il a choisi l’OM parce que Marseille est justement la ville dans laquelle ce sport contribue fortement au dialogue et à la fraternité au-delà des fractures habituelles de nos sociétés. Son projet a déjà rencontré un écho très important chez les supporters qui sentent la sincérité de son engagement pour l’OM dont il sait, lui, que c’est bien plus qu’une entreprise ! Nous ne laisserons en aucun cas porter atteinte à son honneur et à sa considération. Dans ces conditions, nous réagirons par toutes voies de droit à ces tentatives de déstabilisation ». Bonne ambiance.