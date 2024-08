Sergi Roberto rebondit à Côme

17 ans après son arrivée au FC Barcelone, Sergi Roberto (32 ans) va connaître sa première expérience en dehors de l’Espagne. Comme pressenti ces derniers jours, l’international espagnol (11 sélections, 1 but) s’est engagé avec le promu en Serie A, Côme. Il y retrouvera notamment Cesc Fàbregas, aujourd’hui entraîneur du club.

«Le Como 1907 est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain Sergio Roberto pour un contrat de deux ans. L’ancien capitaine du FC Barcelone, qui a rejoint le club à l’âge de 14 ans et a remporté sept Liga et deux Ligues des champions, rejoint le club en tant qu’agent libre», indique le communiqué de Côme. Plus tôt cet été, le club italien avait déjà enregistré les arrivées de Raphaël Varane, Andrea Belotti, Alberto Dossena ou encore Alberto Moreno, entre autres.