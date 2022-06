Le PSG a fait une drôle d'offre à l'Inter pour Milan Skriniar

La suite après cette publicité

C'est le joueur choisi pour renforcer l'arrière-garde parisienne. Alors que l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc - pas encore officielle mais c'est tout comme - pourrait introduire un 3-5-2, Milan Skriniar viendrait se faire une place dans ce nouveau système à trois défenseurs. Il y a quelques jours encore, le club de la capitale se montrait particulièrement confiant dans ce dossier comme révélé en exclusivité sur notre site.

Pourtant, le PSG partait de loin. Tout indiquait effectivement que le défenseur slovaque de 27 ans, dont le contrat expire en juin prochain, allait prolonger son contrat avec le champion d'Italie 2021. Mais les Parisiens ont réussi à inverser la tendance, et ont désormais les faveurs du joueur. Plus qu'à s'entendre avec les Milanais, conscients de l'importance du joueur dans le système d'Inzaghi, mais aussi dans une situation financière loin d'être brillante.

L'Inter n'en veut pas

Comme l'indique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, le PSG a formulé une nouvelle offre à l'état-major lombard ces dernières heures. Il s'agit d'une proposition incluant un montant de 60 millions d'euros et... Julian Draxler. Les décideurs parisiens ont ainsi tenté d'inclure l'Allemand, indésirable à Paris, pour faire baisser un peu le prix de l'opération et dire adieu à un gros salaire, mais ce fut sans succès, puisque les Milanais ont dit non.

La position de ces derniers est plutôt claire : 70 millions d'euros cash ou rien. De nouvelles discussions devraient avoir lieu dans les prochaines heures pour débloquer la situation, mais les deux parties ne sont plus forcément très loin d'un accord, puisque seulement une poignée de millions d'euros sépare les deux clubs. Le PSG est donc très proche d'enrôler un sacré défenseur, auteur d'une nouvelle saison réussie avec 48 apparitions toutes compétitions confondues...