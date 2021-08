PSG : le message de Ronaldinho à Lionel Messi

Lionel Messi (34 ans) sur les traces de Ronaldinho (41 ans). Tout comme le Brésilien, l'Argentin va aussi revêtir le maillot du PSG, après celui du FC Barcelone, bien que l'Auriverde ait reproduit ce schéma dans le sens inverse. Anciens partenaires sous la tunique blaugrana, les deux hommes ont lié une relation d'amitié forte au fil des années. Forcément, le Ballon d'Or 2005 ne pouvait pas rester muet face à l'arrivée de la Pulga dans la capitale tricolore.

«C'est une joie immense d'avoir pu jouer dans ces deux clubs et de voir maintenant mon ami porter ce maillot. Que de nombreux moments de joie viennent Leo!!! Je suis également heureux de voir mon ami Sergio Ramos dans l'équipe... C'est un super onze... Je suis en train de sentir l'odeur de la Champions League hahaha», a écrit Ronaldinho sur Twitter ce mardi. Leo Messi devrait au moins autant régaler le public du Parc des Princes que l'élégant brésilien l'a fait lors de son passage à Paris entre 2001 et 2003, avant de poser ses valises au Barça.

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt