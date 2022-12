JT Foot Mercato : l’OM en pleine ébullition

Vers un départ de Guendouzi ?

Ça bouge déjà du côté de Marseille ! Le dossier le plus important pour l’OM est certainement celui de Gerson. D’après plusieurs médias brésiliens, les négociations sont toujours en cours avec Flamengo, mais les positions se seraient rapprochées. Le club marseillais espère le vendre pour une somme assez élevée pour la réinvestir sur ce mercato hivernal. Pablo Longoria veut s’offrir un renfort offensif. Ruslan Malinovskyi est une cible de l’OM depuis un certain temps déjà et si la presse italienne a évoqué un refroidissement, Marseille a déjà prouvé, avec Amine Harit notamment, que le club avait de la ressource. Et selon nos informations, Azzedine Ounahi est bien dans le viseur phocéen. Par contre, le club ne souhaite pas surpayer un joueur. Les 25 M€ espérés par Angers ne trouveront pas écho auprès de l’OM, qui compte bien négocier cet effet Coupe du Monde, où il a brillé. Mais attention, il pourrait y avoir un départ surprise. En effet, L’Équipe a révélé que Mattéo Guendouzi dispose d’offres concrètes pour cet hiver. Le milieu et son président Pablo Longoria tablaient plutôt sur un départ durant l’été 2023, mais la donne a changé et le joueur doit faire le point avec ses dirigeants rapidement. En attendant, d’après un média chilien, l’OM peut aussi s’inquiéter du départ d’Alexis Sanchez. Selon RedGol, l’attaquant serait frustré par l’élimination en Ligue des Champions et pourrait ainsi être tenté par un départ.

Martinez est prévenu !

L’un des héros de cette Coupe du Monde, Dibu Martinez, continue de faire réagir en Europe. Cette fois, ni polémique, ni rumeur de départ, mais Unai Emery, son coach à Aston Villa, a répondu à quelques questions le concernant lors d’une conférence de presse. Il lui a lancé un subtil avertissement, il va falloir se battre pour rester le numéro 1. « Olsen a été très bon et je suis très content de lui. Pour le retour d’Emiliano, il devra essayer de s’adapter à la nouvelle façon de travailler avec nous. Il va être disponible physiquement, et nous allons vérifier son état mental. J’espère qu’il sera à 100% concentré pour Villa. Nous devons essayer de l’utiliser à nouveau pour être positifs, en utilisant son énergie et sa mentalité pour nous aider.»

Agüero : le retour !

Contraint de prendre sa retraite, en décembre 2021, en raison de problèmes cardiaques, Sergio Agüero va finalement retrouver le chemin des terrains. Dans une compétition de football appelée "King’s League" regroupant 12 équipes et créée par Gerard Piqué, l’ancien buteur de Manchester City rechaussera les crampons pour porter les couleurs de son équipe de Kunisports. C’est ainsi, au moment d’annoncer la liste des joueurs qui composeront son équipe, que l’Argentin a surpris tout son monde en annonçant le numéro 12… du Kun.