Bundesliga : 10 cas de coronavirus

L'Allemagne n'est pas très loin de recommencer sa saison. Cette reprise est prévue pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Par conséquent, les tests se multiplient pour déceler les cas. La DFL a présenté ce lundi les résultats. Un total de 1724 tests ont été effectués dans les clubs de première et deuxième division depuis jeudi dernier.

Ces résultats présentent dix cas positifs alors que les joueurs et autres officiels des équipes comme les entraîneurs et le personnel médical ont été testés. Ces dix personnes testées positives doivent maintenant être isolées. Une deuxième vague de tests est prévue cette semaine et c'est une condition sine qua non à la reprise du football de l'autre côté du Rhin.