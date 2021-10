Brésil : Tite justifie l'absence de Vinicius Jr

Leader du classement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la zone Amérique du Sud avec dix victoires et un nul en onze matches, le Brésil, qui affrontera la Colombie et l'Argentine, devra poursuivre sa belle série. Tite, le sélectionneur auriverde, a d'ailleurs décidé de se passer de l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior (21 ans). Étincelant avec les Merengues, il n’a visiblement pas convaincu son sélectionneur, qui a justifié son absence en expliquant que l'élaboration de cette liste était un vrai casse-tête pour lui.

«C'est un grand joueur, avec un potentiel important, qui est en concurrence avec d'autres attaquants agressifs, qui peuvent prendre l'axe et évoluer sur les extrémités. C'était une question de choix de joueurs pour un moment spécifique, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il fait partie des trois joueurs qui ont créé une situation très difficile pour nous lorsqu'ils ont été observés (avec Antony et Raphina). Les performances et le travail qu'Antony et Raphinha ont réalisé étaient importants pour cette convocation, avec tout le respect et le mérite que j'ai dans cette concurrence, où l'équipe s'est ajustée et a fait son meilleur jeu avec un attaquant qui occupait bien l'espace.»