Allemagne : Julian Draxler et Thilo Kehrer encore appelés

L'Allemagne lance sa préparation au Mondial 2022 au Qatar avec deux amicaux face à Israël et les Pays-Bas. Pour l'occasion, Hans-Dieter Flick a décidé de faire dans le classique autour de Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan ou encore Thomas Müller et Leroy Sané.

Au rayon surprises, on notera le retour de Julian Weigl, très en vue avec Benfica sur la scène européenne cette saison. Enfin, mentions spéciales aux Parisiens Thilo Kehrer et Julian Draxler qui, malgré un faible temps de jeu dans la capitale, restent toujours dans les plans du sélectionneur national.

