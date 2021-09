Rennes : les mercatos records de Florian Maurice

La suite après cette publicité

Une nouvelle réputation est en train de s’effondrer du côté de Rennes. Après avoir arraché son étiquette de serial loser lors des grands rendez-vous sous l’ère Stéphan, le Stade Rennais malmène son statut de club détenu par un richissime propriétaire refusant de mettre des billes sur le marché des transferts. Car cette année encore, les Rouge-et-Noir n’ont pas lésiné pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Lors de la saison 2019/2020, les Bretons avaient déjà déboursé environ 58 M€ pour se renforcer sous les ordres d’Olivier Létang (ils avaient vendu pour 54 M€). Mais depuis l’intronisation de Florian Maurice au poste de directeur sportif, le SRFC a une nouvelle fois dépassé la barre des 70 M€ en termes de dépenses. L’an dernier, il avait mis 70 M€ sur la table pour enrôler, entre autres, Jérémy Doku (26 M€), Serhou Guirassy (15 M€), Martin Terrier (12 M€) ou Alfred Gomis (10 M€).

Près de 150 M€ investis depuis 2020

Cette saison, Rennes a dépensé presque dix millions d’euros supplémentaires (79,5 M€). Et hormis Dogan Alemdar (3,5 M€) et Birger Meling (3 M€), le reste des recrues a coûté une dizaine de millions d’euros chacune : 12 M€ pour Lovro Majer, 14 M€ pour Baptiste Santamaria, 15 M€ pour Kamaldeen Sulemana, 15 M€ pour Gaëtan Laborde et 17 pour Loïc Badé. Depuis mai 2020, date à laquelle il occupe ses nouvelles fonctions, Maurice a donc généré une dépense de près de 150 M€ lors des deux derniers mercatos d’été.

Un constat qui s’accompagne de records puisque le directeur sportif a engagé le gardien (Alfred Gomis), le défenseur (Loïc Badé), le milieu de terrain (Baptiste Santamaria) et l’attaquant (Jérémy Doku) les plus chers de l’histoire du club. Un bilan impressionnant, même si, à chaque conférence de presse de présentation d’un renfort, Maurice ou Genesio n’oublient pas de remercier systématiquement M. Pinault d’avoir sorti le chéquier.

Rennes paie-t-il trop cher ?

Rennes ne creuse pas non plus un trou sans fin puisque s’il a acheté pour près de 150 M€, Maurice a quand même vendu pour 100 M€ environ (en deux ans), grâce en partie à la vente express d’Eduardo Camavinga. 100 M€ dont un peu plus de la moitié pour les ventes records de Camavinga mais aussi d’Édouard Mendy à Chelsea (24 M€). Cela fait tout de même une balance négative de 50 M€ environ. De quoi susciter quelques commentaires, notamment sur les sommes dépensées sur des joueurs à fort potentiel certes, mais encore loin d’être reconnus.

On pense par exemple aux 17 M€ investis sur Badé, aux 15 M€ payés pour l’ancien Amiénois Guirassy et même aux 14 M€ déboursés pour rapatrier Santamaria. Mais pour Maurice, ces dépenses n’ont pas été faites à la légère. « Comme je le dis souvent, l’idée quand on recrute c’est de renforcer l’équipe, qu’elle soit meilleure, pour avoir de l’ambition dans toutes les compétitions qu’on aura à jouer », déclarait-il le 21 août dernier à Ouest France. Désormais solidement armé malgré le départ de dernière minute de son numéro 10, le Stade Rennais va devoir prouver à son propriétaire qu’il a eu raison de mettre encore une fois la main à la poche.