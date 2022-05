FC Lorient - OM : les compositions sont là

La suite après cette publicité

La 36e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche et offre un duel entre le FC Lorient et l'Olympique de Marseille. A domicile, les Merlus optent pour un 5-3-2 avec Matthieu Dreyer dans les cages derrière Igor Silva, Houboulang Mendes, Julien Laporte, Jérémy Morel et Vincent Le Goff. Dans l'entrejeu, on retrouve Enzo Le Fée, Fabien Lemoine et Laurent Abergel. Devant, Terem Moffi et Armand Laurienté sont associés.

De son côté, l'Olympique de Marseille s'articule dans un 3-5-2 avec Steve Mandanda comme dernier rempart. Devant lui, William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres forment la défense. Boucacar Kamara est positionné en sentinelle aux côtés de Mattéo Guendouzi et Pape Gueye alors que Valentin Rongier et Gerson assurent les rôles de pistons. Devant, Cengiz Ünder et Cédric Bakambu forment le duo d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Lorient : Dreyer - Silva, Mendes, Laporte, Morel, Le Goff - Le Fée, Lemoine, Abergel - Moffi, Laurienté

Olympique de Marseille : Mandanda - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson - Ünder, Bakambu

