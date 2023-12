Barça : Laporta annonce l’arrivée prochaine de Vitor Roque !

Les supporters du FC Barcelone n’en peuvent plus d’attendre l’hiver. Alors que les hommes de Xavi connaissent une période de moins bien en ce moment, en démontre le match nul face à Valence ce week-end (1-1), le club catalan peut s’estimer heureux d’accueillir d’ici quelques semaines Vitor Roque. L’avant-centre de l’Athletico Paranaense va bientôt poser ses valises en Espagne, lui qui a été recruté l’été dernier par le Barça.

Dans une interview accordée à EFE, Joan Laporta a d’ailleurs annoncé l’arrivée prochaine de la pépite brésilienne (18 ans). «Il est prévu (d’arriver, ndlr) fin décembre ou début janvier, pour ce marché d’hiver. L’idée est d’adhérer le plus tôt possible», déclare-t-il. Il poursuit : «Deco nous a expliqué que c’est un joueur qui a un but et je pense que maintenant il fera très bien pour nous, car il peut beaucoup nous aider. Nous avons des joueurs virtuoses, des buteurs naturels comme Lewandowski et il sera un complément à l’équipe». Espérons pour le FC Barcelone qu’il soit la solution pour relancer des Blaugranas parfois trop irréguliers.