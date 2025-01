OL : le directeur de la communication fracasse le magazine SoFoot

«Entre cette défaite à Brest et la mort de Jean-Marie Le Pen, c’est une sale semaine pour l’OL»… Ce sont en ces mots que le magazine So Foot a introduit, dans un tweet, le résumé de la rencontre perdue par l’OL contre le Stade Brestois (2-1) sur la pelouse du stade Francis Le Blé. Habitué à employer un ton humoristique sur les réseaux sociaux et sur son site, le magazine a reçu une vive critique de la part de Florent Deligia, directeur de la communication de l’OL. Une blague qui assimile le créateur du Front national, décédé en début de semaine, et le club lyonnais, qui ne passe pas du tout :

«Sincèrement SoFoot avec quelques connaissances basiques de l’histoire de Lyon et sa vie politique, ou de la mémoire de l’OL, vous éviteriez d’écrire des âneries de la sorte et de vous ridiculiser», a fustigé le directeur de la communication du club rhodanien. Le ressort humoristique du tweet reposait sur la proximité supposée de certains groupes de supporters de l’OL et l’extrême-droite française. Le message est passé et le magazine n’a toujours pas supprimé le tweet ou réagi.