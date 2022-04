Le Barça veut piocher en Allemagne pour remplacer Jordi Alba

Voulant concurrencer Jordi Alba (33 ans) pour la saison prochaine, le FC Barcelone multiplie les pistes. Et face aux difficultés dans les dossiers José Gaya (Valence) et Alfonso Pedraza (Villarreal), le club catalan aurait initié une piste venant de Bundesliga comme l'explique Sky Germany. Intéressant du côté du VfB Stuttgart où il a marqué 2 buts et délivré 8 offrandes en 25 matches cette saison, Borna Sosa (24 ans) plait en Catalogne.

Le latéral gauche international croate (5 capes) serait déjà au centre de discussions entre les deux clubs. D'ailleurs, il disposerait d'une clause libératoire de 25 millions d'euros. Le média allemand met Borna Sosa parmi les principales pistes du FC Barcelone pour pourvoir ce poste la saison prochaine.