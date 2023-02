Xavi ne veut pas entendre parler d’un départ d’Ansu Fati

La suite après cette publicité

Condamné à un rôle de second couteau cette saison au Barça, Ansu Fati vit une période délicate dans l’ombre d’Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski ou encore Raphinha. Mais bien que ses derniers mois aient été plombés par les blessures, l’ailier espagnol garde la cote sur le marché des transferts, à l’image de Manchester United, prêt à le relancer. Interrogé en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception du FC Séville, Xavi n’a pas voulu entendre parler d’un départ de l’attaquant de 20 ans.

«Un départ ? Non, non, et non. Les choses vont s’arranger pour lui. Nous devons être patients. Ansu est un atout énorme pour le club. Il a 20 ans et a besoin de temps, comme tout le monde. Les choses vont s’arranger pour lui», a confié le technicien de 43 ans. Pour tenter de débaucher le joueur de Barcelone, les prétendants devront de toute façon casser leur tirelire, Fati étant désormais lié au club blaugrana jusqu’en 2027, avec une clause libératoire estimée à 1 milliard d’euros.

