Adidas lance la nouvelle collection training du Celtic FC

Après une saison bien décevante pour le Celtic qui a vu les Glasgow Rangers prendre toute la lumière du championnat écossais avec une campagne historique sous la houlette de Steven Gerrard, les pensionnaires du Celtic Park se rattrapent en dehors des terrains et après avoir présenté leur nouveau maillot extérieur, c'est toute une collection d'entraînement qui est maintenant dévoilée.

Fondé en 1887 à Glasgow, le Celtic a une grande histoire qu'adidas retranscrit évidemment chaque année sur les maillots, mais pas que, puisque même sur la nouvelle collection training, la marque aux trois bandes conserve l'ADN du club en respectant ses couleurs traditionnelles. On retrouve ainsi une collection dominée par le vert qui peut tout à fait se porter dans la vie de tous les jours.

Les supporters du club fondé en 1888 pourront s'entraîner comme les professionnels avec le nouveau maillot d'entraînement vert menthe conçu à partir du tissu Aerodry absorbant l'humidité dans le but de garder un certain confort pendant l'effort. Ce maillot est aussi disponible dans une version débardeur alors qu'un polo noir accompagné d'une pointe de vert offre la possibilité de s'entraîner dans un style plus sobre. Également conçu avec la technologie Aerodry, ce polo présente un trèfle brodé et non pas le logo habituel du club au niveau du cœur.

Qui dit collection d'entraînement dit forcément survêtements que les supporters adorent. Dans le même style que le maillot d'entraînement, adidas présente le haut de survêtement vert menthe à manches longues que les joueurs porteront à l'entraînement. L'écusson du club et le logo adidas sont thermocollés tandis que l'on retrouve encore le tissu Aerodry. Ce haut est évidemment accompagné d'un bas de survêtement noir où l'on retrouve une pointe de vert. Toujours dans un style lifestyle, on retrouve aussi une veste zippée dans le même coloris avec de nouveau un trèfle brodé en guise d'écusson.

Bien que les températures ne cessent de grimper partout en Europe, adidas anticipe déjà le froid qui arrivera en cours de saison et dévoile plusieurs sweats à capuche de différentes couleurs qui seront parfaits pour rester au chaud tout en supportant les Celtes avec style alors que le club de Glasgow a également présenté d'autres vêtements pour l'hiver qui sont déjà disponibles sur la boutique en ligne du club.