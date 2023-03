Real Madrid : Carlo Ancelotti ne craint pas une saison blanche

Le Real Madrid n’aura pas le droit à la défaite. Alors que le Real Madrid affrontera dimanche soir le FC Barcelone (21 heures) pour rester dans la course au titre, les Merengues doivent s’imposer, sous peine de subir une troisième défaite consécutive lors d’un Clasico, après la défaite en Coupe du Roi, au match aller (0-1) et en finale de la Supercoupe d’Espagne (1-3).

La suite après cette publicité

Mais pour autant, Carlo Ancelotti ne s’inquiète pas et ne redoute pas une saison sans titre. «Je suis convaincu que nous allons gagner quelque chose cette saison, donc le sujet est clos. Les données montrent que nous avons un désavantage en Coupe et en Liga, là où nous n’avons pas de désavantage, c’est en Ligue des champions. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Demain, nous pouvons réduire le désavantage en Championnat. Nous devrons voir le Barça comme un lion, pas comme un chat. Si vous pensez que c’est une fête, vous vous trompez. Nous devrons nous battre et essayer de tirer le meilleur pour gagner», a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse.

À lire

Real Madrid : le groupe convoqué pour le Clasico