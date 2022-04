Après sa victoire contre Niort, le Toulouse FC remonte en Ligue 1

La montée en Ligue 1 ne faisait plus guère de doute au fur et à mesure que la saison avançait. Elle est désormais officielle. Toulouse sera en Ligue 1 la saison prochaine au terme de cette 35e journée de Ligue 2. Le Téf ne peut plus être rejoint après son succès à domicile contre Niort ce lundi soir.

Pourtant, tout ne démarrait pas au mieux pour les Toulousains, rapidement privés de leur buteur Healey, sorti sur blessure après avoir été touché aux adducteurs (18e). Mais cela n'était pas suffisant pour les empêcher d'ouvrir le score quelques instants plus tard, à la suite d'une reprise de Dejaegere, bien servi par Sylla (1-0, 21e). Le TFC parvenait ensuite à faire le break d'une belle tête d'Onaiwu (2-0, 78e). Un résultat suffisant pour retrouver l'Élite, face aux Chamois (10e), qui recevra Dijon lors de la 36ème journée.

Meilleure attaque et 2e défense du championnat, les Violets ont rapidement éteint la concurrence cette saison même si finalement, ils n'ont jamais vraiment pris une avance considérable non plus au classement. Mais dotés d'un effectif riche en nombre et en qualité, ils ont été supérieurs dans tous les secteurs de jeu et leur domination aura été globale grâce notamment au métronome Van den Boomen, encore auteur d'une passe décisive ce lundi, au buteur Healey, le tout sous la houlette de Philippe Montanier.

Toulouse a mis tout le monde d'accord en Ligue 2

L'entraîneur a réussi le pari de faire remonter un club calibré pour la Ligue 1. Fort d'un centre de formation performant où quelques joueurs de l'équipe première sont issus (N'Goumou, Rouault), Toulouse a également pu compter sur une cellule de recrutement tournée vers les datas. C'est ainsi qu'ils ont pu faire venir quelques joueurs méconnus (Ratao, Nicolaisen, Onaiwu) mais rapidement efficaces.

Le purgatoire aura duré deux ans. Descendus après une saison cauchemar et tronquée par la pandémie, les Pitchouns avaient manqué de peu la remontée immédiate l'an passé, battus seulement pas Nantes en barrages. Depuis, le club, les dirigeants et les méthodes de fonctionnement ont bien changé et il ne serait pas étonnant de voir le TFC en surprendre plus d'un l'an prochain dans l'élite. Avant cela, il y a aussi un titre de champion de Ligue 2 à aller chercher à Rodez, lors de la prochaine journée.