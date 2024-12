Tottenham : Ange Postecoglou dézingue publiquement Timo Werner

Jeudi soir, Tottenham a réussi à arracher le point du match nul sur la pelouse des Glasgow Rangers (1-1) grâce à un but inscrit par le Suédois Dejan Kulusevki. Un choix payant pour le coach des Spurs, Ange Postecoglou, qui a fait entrer le Scandinave à la mi-temps, à la place de Timo Werner. Au classement, Tottenham est neuvième, juste derrière et à égalité de points avec son adversaire du soir (11 unités).

Il n’y a donc pas péril en la demeure pour la qualification, mais ce match fait la Une des médias anglais ce matin en raison de la sortie médiatique remarquée de Postecoglou sur l’ancien attaquant du RB Leipzig. En effet, il est rare de voir un coach viser publiquement un de ses joueurs après un match raté. Eh bien, Postecoglou ne s’est pas gêné pour remettre son élément offensif en place. Alors qu’il signe une saison mitigée (1 but, 3 passes décisives en 19 matches), le joueur prêté par le RB Leipzig en a pris pour son grade.

Werner en a pris pour son grade

« Il ne jouait pas au niveau qu’il devrait. Quand vous avez des jeunes de 18 ans sur le terrain, je trouve cela inacceptable. Je l’ai dit à Timo. C’est un international senior, c’est un international allemand. Dans la situation actuelle, nous n’avons pas beaucoup d’options. J’ai besoin que tout le monde essaie au moins de donner le meilleur de lui-même. Sa performance en première mi-temps n’était pas acceptable. Nous avons besoin de la contribution de tout le monde, y compris la sienne, parce que nous n’avons pas la profondeur nécessaire pour laisser des joueurs de côté s’ils ont des performances médiocres. Nous avons besoin qu’ils jouent leur rôle. Surtout les plus anciens », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Quand je demande à des jeunes de faire un travail énorme, j’attends un certain niveau de performance de la part de certains d’entre eux. Je m’attends à un certain niveau de performance de la part de certains des plus anciens. Et ce n’est pas ce qui s’est passé aujourd’hui (hier). Nous étions loin de notre meilleur niveau. Dans la période de matches que nous traversons, avec un effectif réduit, en demandant aux joueurs de se lever chaque semaine, c’est un bon résultat. » Comment Timo Werner va-t-il réagir après cette fessée prise en public ? Pour rappel, Tottenham dispose d’une option d’achat d’environ 17 M€ s’il veut conserver définitivement l’Allemand en fin de saison.