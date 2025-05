Le mercato fou que prépare l’Atlético de Madrid pour détrôner le Barça et le Real Madrid

Ce fut une nouvelle saison décevante pour l’Atlético de Madrid. Pourtant, les Colchoneros avaient frappé fort l’été dernier, avec, entre autres, l’arrivée d’un Julian Alvarez qui a été particulièrement performant, bien accompagné par un autre renfort offensif qui a brillé, Alexander Sorloth. Mais ce ne fut pas suffisant pour aller titiller le FC Barcelone d’Hansi Flick ni même un Real Madrid de Carlo Ancelotti qui était loin d’être impressionnant lors de cet exercice 2024/2025. Eliminés en huitièmes de Ligue des Champions assez tôt par leur rival merengue, largués de la course à la Liga assez tôt et sorti en demies de Copa par le Barça, les Colchoneros ont vécu une saison blanche.

La situation des deux gros clubs de la capitale espagnole est d’ailleurs assez similaire, avec des supporters qui réclament une révolution dans l’effectif, et une direction qui veut recruter rapidement avant ce Mondial des Clubs, qui pourrait servir aux deux écuries pour sauver un peu leur saison décevante. Selon la presse espagnole, l’Atlético va ainsi rapidement conclure des arrivées pour le moins intéressantes.

Du beau monde

Selon Marca, l’arrivée de Johhny Cardoso (23 ans) à Madrid est imminente. Auteur d’une sacrée saison avec le Betis, brillant en Liga et en Conference League, le milieu de terrain américain devrait rapidement rejoindre l’écurie entraînée par Diego Simeone, qui réclamait un numéro 5 "à l’argentine" pour renforcer son entrejeu. Mais le "galactique" de ce mercato colchonero ne devrait être autre qu’Alex Baena. Le milieu offensif international espagnol va rejoindre les rangs rojiblancos contre les 60 millions d’euros de sa clause libératoire. Joueur considéré comme le meilleur joueur de Liga hors Barça/Real/Atlético, celui qui est un des meilleurs derniers passeurs d’Europe (9 assists cette saison en Liga) va apporter sa magie à l’Atlético. Les Colchoneros ont aussi l’intention de renforcer leurs avant-postes et le nom de Nick Woltemade (Stuttgart) revient souvent ces derniers jours. Il pourrait être le remplaçant d’Angel Correa, le joker offensif madrilène depuis plus d’une décennie qui devrait partir cet hiver.

Le nom de Lautaro Martinez, qu’on ne présente pas, a aussi circulé dans la presse espagnole, mais une éventuelle arrivée de la star argentine dépendrait d’un départ d’Antoine Griezmann, qui n’est plus à l’ordre du jour. De même pour Viktor Gyökeres, le serial buteur du Sporting. Il y aura aussi un chantier en défense centrale, avec de nouveaux défenseurs centraux qui sont attendus. Cristian Romero (Tottenham) est l’objectif prioritaire de Diego Simeone, qui aimerait bien retenir Clément Lenglet, qui était prêté par le FC Barcelone cette saison. Selon nos informations, Nayef Aguerd (Real Sociedad) plaît aussi à la direction colchonera. Un latéral gauche est aussi attendu, alors qu’Alvaro Carreras, un temps convoité, devrait filer chez les voisins merengues. L’été va être encore plus chaud que d’habitude du côté du Metropolitano…