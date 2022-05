Séville : Alexander Djiku pour succéder à Diego Carlos ?

Après le départ de Diego Carlos vers Aston Villa pour un montant non divulgué (on parle d'environ 30 millions d'euros pour un joueur à qui il restait 2 ans de contrat en Andalousie), le Séville FC s'active pour lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, Monchi, le directeur sportif du club andalou, ciblerait un défenseur bien connu dans l'Hexagone.

Comme expliqué par Mundo Deportivo et confirmé par nos soins, la formation dirigée par Julen Lopetegui, qui pourrait également perdre Jules Koundé annoncé du côté de Chelsea, cible ainsi Alexander Djiku (27 ans). Auteur d'une excellente saison avec le RC Strasbourg, l'international ghanéen, sous contrat jusqu'en 2023, reste par ailleurs dans le viseur de Villarreal. Cette saison, Djiku a disputé 33 matches et a marqué un but, lui qui avait par ailleurs manqué un mois de compétition en raison de sa présence à la CAN.