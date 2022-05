Accord Aston Villa-Séville FC pour Diego Carlos

L'amour dure 3 ans. Après trois saisons passées à Nantes, trois années vécues à Séville, Aston Villa vient de confirmer avoir conclu un accord avec le Séville FC pour le transfert de Diego Carlos pour un montant non divulgué (on parle d'environ 30 millions d'euros pour un joueur à qui il restait 2 ans de contrat en Andalousie).

La suite après cette publicité

Le défenseur central brésilien de 29 ans passé par le FC Nantes (2016-2019) se rendra en Angleterre dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et finaliser son contrat. À Birmingham, il retrouvera Boubacar Kamara et son compatriote Philippe Coutinho.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.