Aston Villa annonce l'arrivée de Boubacar Kamara !

Il n’y avait plus de place pour le suspense. Mais hier, au micro de Téléfoot, Boubacar Kamara a enfin confirmé publiquement qu’il allait quitter l’Olympique de Marseille, libre de tout contrat. «Après de longues réflexions et après avoir pesé le pour et le contre, j'ai pris la décision de quitter l'OM à l'issue de cette saison. C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai envie d'évoluer. De découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat et un nouveau pays.»

Ces derniers temps, le nom du minot marseillais était envoyé du côté de la Roma de José Mourinho ou de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Au final, c’est en Angleterre que le jeune Phocéen va poursuivre sa carrière. Un peu à la surprise générale, Kamara a en effet dit oui à Aston Villa. Le club entraîné par Steven Gerrard (qui était venu le superviser en personne à l’Orange Vélodrome en avril dernier) vient de le confirmer via un communiqué officiel.

Gerrard est aux anges

« Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Boubacar Kamara pour un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain de 22 ans, qui vient de glaner sa première convocation en équipe de France après une saison fantastique à l’Olympique de Marseille, rejoindra Villa après l’expiration de son contrat avec le club français », peut-on lire. De son côté, Steven Gerrard ne cachait pas sa satisfaction d’avoir coiffé au poteau ses concurrents européens.

« Je suis ravi que nous ayons pu attirer l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Nous avons un plan très clair pour renforcer notre équipe et Bouba en est un élément important. » Si le choix de Kamara peut paraître étonnant, le désormais futur ex-Marseillais met au moins un pied en Premier League, un championnat où il espère maintenant se faire remarquer.