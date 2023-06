Napoli : Aurelio De Laurentiis veut rencontrer Thiago Motta !

La suite après cette publicité

Auréolé du troisième Scudetto de son histoire, le club du Napoli doit désormais s’activer en coulisses pour trouver le successeur de Luciano Spalletti, qui a d’ores et déjà annoncé son départ d’un commun accord avec la direction afin de prendre une année sabbatique. Le mercato d’été à venir sera donc fondamental pour les Partenopei qui espèrent développer le projet actuel sans perdre trop de cadres précieux notamment dans le trio Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia et Kim Min-jae. Si le défenseur coréen devrait bien plier bagages pour Manchester United, la paire offensive pourrait être conservée. Et en ce sens, le club de Campanie veut un nouveau coach tourné vers une philosophie offensive.

Du côté du staff technique, le président Aurelio De Laurentiis a coché plusieurs noms pour remplacer l’entraîneur italien de 64 ans. On vous rapportait, il y a quelques semaines, que la direction napolitaine pensait entre autres à Rafael Benitez, Antonio Conte, Gian Piero Gasperini (Atalanta), Raffaele Palladino (Monza), Roberto De Zerbi (Brighton), Alessio Dionisi (Sassuolo), Fabio Cannavaro et Vincenzo Italiano (Fiorentina). Depuis de l’eau a coulé sous les ponts, les noms de Luis Enrique et Sérgio Conceição se sont greffés à cette liste en constante modification mais ces deux profils semblent hors de portée du Napoli en raison de prétentions salariales élevées.

Bataille entre Bologne et Naples

Convoité par plusieurs clubs depuis plusieurs mois, Thiago Motta a aussi été mentionné en interne pour prendre la succession de Luciano Spalletti. Selon nos informations, le président Aurelio De Laurentiis souhaite organiser une rencontre avec l’ancien joueur du PSG la semaine prochaine, avant que l’Italo-brésilien ne parte en vacances mardi. Mais le convaincre ne sera pas chose simple malgré le statut de champion en titre du Napoli, car Motta multiplie les rencontres avec le président et propriétaire canadien de Bologne, Joey Saputo depuis plusieurs jours. La direction des Rossoblu a assuré à Thiago Motta de nombreuses garanties sur le marché estival à savoir ne pas brader les cadres de l’équipe (Lewis Ferguson, Nicolas Dominguez, Jerdy Schouten et Riccardo Orsolini) et fixer des objectifs européens réalistes pour la saison prochaine. L’entraîneur italien n’est pas contre l’idée de poursuivre l’aventure en Emilie-Romagne afin de conserver une continuité dans son projet tactique et un ultime entretien décisif va avoir lieu dimanche après la dernière journée de Serie A contre Lecce.

Malgré l’envie de De Laurentiis de confier les clefs du camion à Thiago Motta, l’actuel entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano semble être en pole position pour prendre la relève, comme nous vous le stipulions il y a quelques semaines. En effet, d’après nos informations, le dirigeant de 74 ans attend que la finale de l’Europe League Conference entre la Viola et West Ham se joue pour foncer sur Italiano. Un premier contact est prévu à la fin de la semaine prochaine entre l’ancien coach de La Spezia et la direction napolitaine. Le résultat de la finale européenne ne devrait pas avoir d’impact sur les négociations. Les relations entre Vincenzo Italiano et son président Rocco Commissso ont toujours été bonnes et cordiales : un départ d’un commun accord entre les parties est plus qu’envisageable, si l’entraîneur de 45 ans se laisse tenter par le projet du Napoli.

Dernier nom à surveiller : celui de Julian Nagelsmann. L’ancien entraîneur du Bayern a reçu une proposition franche du club napolitain la semaine dernière, selon nos informations. Le président Aurelio De Laurentiis a même appelé le tacticien allemand de 35 ans pour lui proposer un premier contrat, refusé par Nagelsmann. Le profil d’entraîneur jeune moderne à la tactique offensive et adorateur du 4-3-3 plaît énormément à la direction sportive du club de Campanie. Mais comme avec Conceição ou Enrique, les demandes salariales de l’Allemand sont pour le moment irréalistes pour le Napoli. Et c’est pour cette raison précise que De Laurentiis est aujourd’hui concentré sur Vincenzo Italiano et Thiago Motta.