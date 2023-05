Napoli : Aurelio De Laurentiis a coché plusieurs noms pour l’après-Spalletti

La suite après cette publicité

Auréolé du troisième Scudetto de son histoire, le Napoli vit une fin de saison curieusement mouvementée pour une équipe bénéficiant de 14 points d’avance sur son dauphin et sacrée officiellement championne d’Italie depuis plusieurs semaines. En effet, la fête a très certainement été magnifique avec des centaines de milliers de tifosi massées dans les rues de la Città aux 500 Coupoles. Drapeaux, maillots, écharpes, graffitis, chants, fumigènes… Toute la ville était de bleu vêtue pour rendre hommage à ses joueurs après une si belle épopée ponctuée par ce sacre tant attendu depuis 33 ans. Un événement historique pour une ville qui a tant pleurée depuis le décès de sa légende Diego Maradona en novembre 2020.

L’été s’annonçait d’ores et déjà capital pour les Partenopei avec des multiples rumeurs autour de leurs cadres Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Kim Min-jae. Entre le désir de continuer avec un groupe soudé et la tentation de renflouer les caisses avec ces valeurs marchandes grandissantes, le président Aurelio De Laurentiis allait avoir, de toute manière, beaucoup de travail à réaliser dans les prochains mois. Mais d’autres interrogations imprévues sont venues se scotcher aux objectifs estivaux. Grand artisan de la saison exceptionnelle du club, Luciano Spalletti n’est pas certain de rester sur le banc. Des tensions entre le technicien de 64 ans et son président se seraient intensifiées ces dernières semaines, au point où le dialogue entre les deux hommes serait totalement rompu aujourd’hui.

Plusieurs profils offensifs ciblés

Pour Aurelio De Laurentiis, l’heure est arrivée de dresser sa liste des candidats pour les futurs castings. Pour un producteur et mania du cinéma italien, cela ne devrait pas être trop compliqué à organiser. Surtout que le directeur sportif du Napoli, Cristiano Guintoli devrait plier bagages pour rejoindre la nouvelle direction de la Juventus. Selon les informations de nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, Rafael Benitez et Gian Piero Gasperini seraient les deux cibles favorites à ce jour en cas de départ de Spalletti. L’Espagnol a déjà entraîné les Partenopei pendant deux saisons (2013-2015) et possède une grande expérience des compétitions européennes - nouvel objectif de De Laurentiis. L’Italien, qui semble arriver en fin de cycle avec son Atalanta, séduit par sa philosophie tactique résolument tournée vers l’offensif. Le quotidien italien mentionne Roberto De Zerbi (Brighton) et Vincenzo Italiano (Fiorentina) dans les autres pistes possibles : deux jeunes entraîneurs italiens prometteurs qui prônent un jeu offensif très similaire aux idées de Luciano Spalletti. Le profil d’Antonio Conte, qui souhaite revenir en Italie, a aussi été souligné en interne mais le salaire demandé risque d’être conséquent.

D’après nos informations, Aurelio De Laurentiis compte bien agrandir sa liste de profils, axée toujours autour d’un jeu plutôt offensif dans l’espoir de développer encore plus la paire flamboyante Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. En ce sens, Raffaele Palladino (Monza) sera également sondé dans les prochaines semaines après une superbe saison avec les promus lombards. A l’instar de Roberto De Zerbi, qui a porté le maillot napolitain (2006-2010), Palladino a aussi un lien étroit avec la ville de Campanie, étant lui même natif de Mugnano di Napoli et formé à Benevento, à quelques kilomètres de Naples. Le dernier nom qui pourrait bien attirer l’attention de De Laurentiis n’est autre que la légende Fabio Cannavaro, né et formé à Naples. Après des passages en Chine, en Arabie saoudite et en Serie B, il est actuellement sans banc et a souvent loué le coaching de Luciano Spalletti cette saison. Un autre jeune entraîneur italien au style offensif, Alessio Dionisi (Sassuolo), en fin de contrat en juin prochain, a également été mentionné en interne par la direction napolitaine.