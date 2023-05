Naples : Aurelio De Laurentiis tacle Gattuso et Ancelotti

La suite après cette publicité

Naples a remporté avec brio le 3e titre de champion d’Italie de son histoire sous la houlette de Luciano Spalletti. Sur le banc depuis deux ans, l’entraîneur italien a remis de l’ordre sur le terrain et à l’entraînement. Aurelio De Laurentiis a même expliqué dans un long entretien accordé à La Repubblica qu’il n’avait pas gardé de bons souvenirs de ses deux techniciens précédents : Carlo Ancelotti et Gennaro Gattuso.

«Il s’était passé des choses avec Ancelotti et Gattuso qui ne m’avaient pas convaincu, alors je me suis finalement débarrassé de tous. Ces joueurs que je trouvais un peu démotivés et qui ne pouvaient pas m’emmener là où je voulais», lâche le président napolitain, qui en a profité pour modifier la direction sportive de son club avec le succès que l’on connaît.

