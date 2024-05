Le PSG passe la vitesse supérieure pour Maghnes Akliouche !

Formé à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche impressionne lors de cette édition 2023-2024. Âgé de seulement 22 ans, le milieu offensif asémiste est, aujourd’hui, considéré comme l’une des révélations de cette saison. Fort de 27 matches dans l’élite du football français, le natif de Tremblay-en-France est, en effet, l’un des grands artisans de la réussite actuelle du club du Rocher, deuxième de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat. Avec 7 buts et 3 passes décisives, la pépite monégasque se distingue par un volume de jeu déroutant et une maturité d’ores et déjà impressionnante. De quoi attiser les convoitises.

Dans cette optique, L’Equipe révélait, ce vendredi, que le Paris Saint-Germain avait entamé des démarches pour essayer d’avancer sur le transfert du gaucher d’1m83. Des informations que nous sommes en mesure de confirmer puisque le prodige du club de la Principauté se situe, aujourd’hui, tout en haut de la liste dressée par Luis Campos. Séduit par son profil, le dirigeant portugais voit, en effet, en lui de nombreuses qualités et le considère ainsi comme un joueur parfait pour le futur visage du club de la capitale, à l’heure où Kylian Mbappé vient d’officialiser son départ de la Ville Lumière.

Le PSG a de la concurrence…

Toujours d’après nos indiscrétions, des premiers échanges ont d’ailleurs eu lieu avec l’entourage du joueur, même si ce dernier se sent bien sur le Rocher. Considéré comme un élément clé du collectif entraîné par Adi Hütter, l’international espoirs français (6 sélections) n’a d’ailleurs pas que le champion de France en titre à ses trousses. Ainsi, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de nombreux cadors européens sont également à l’affût, à l’instar du Napoli en Serie A. Déterminés à l’idée de se renforcer lors de la prochaine fenêtre estivale, la direction parisienne étudie donc la faisabilité d’un transfert, tout en restant attentive à d’autres jeunes talents français. Récemment interrogé sur les performances de son protégé, le tacticien autrichien de l’ASM n’avait d’ailleurs pas manqué de saluer le rendement du franco-algérien.

«Je suis content de son développement. Il réalise une saison fantastique en étant encore un jeune joueur. Il ne faut pas oublier que ce n’est que sa deuxième saison en Ligue 1. Dès mon arrivée, j’ai tout de suite vu son talent. Peut-être qu’avant, il manquait d’agressivité dans les duels et n’était pas assez décisif. Aujourd’hui, il en est à sept buts et trois passes décisives. Je suis content de ses performances». Désormais, celui qui est sous contrat jusqu’en 2026 avec les pensionnaires du stade Louis II a plusieurs objectifs en tête. En effet, outre une fin de saison à bien maîtriser avec le club de la Principauté, le meneur de jeu aura aussi à cœur de briller cet été avec les Bleus aux Jeux Olympiques. Avant de s’envoler vers d’autres cieux ? Réponse dans les prochaines semaines…