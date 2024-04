Monaco : l’incroyable prise de pouvoir de Maghnes Akliouche

La saison de Monaco en Ligue 1 est une franche réussite. Ne disputant aucune compétition européenne et ayant vécu une terrible désillusion en Coupe de France face à Rouen en 8es de finale, les Asémistes peuvent se targuer d’être dans une sacrée forme depuis en championnat. En effet, depuis cette déconvenue, l’ASM ne compte qu’une défaite lors des huit dernières rencontres de Ligue 1. Remportant même quatre de leurs six derniers matches dans l’élite, les Asémistes pointent désormais à la troisième place. N’ayant qu’une unité de retard sur Brest, le dauphin du PSG, ces derniers ont leur destin entre leurs mains pour retrouver la Ligue des Champions à l’issue de la saison. Pour mener à bien ce projet, les hommes d’Adi Hütter pourront compter sur leur nouvelle arme fatale : Maghnes Akliouche.

Monaco-Marseille, un tournant dans son aventure monégasque

Arrivé sur le Rocher en 2017, le natif de Tremblay-en-France a gravi les échelons pour grappiller ses premières minutes la saison passée avec Phillipe Clément. Vainqueur du tournoi Maurice-Revello avec l’équipe de France en 2022, le milieu offensif avait déjà montré de superbes prédispositions techniques l’an dernier avec le coach belge. En 13 apparitions avec Monaco toutes compétitions confondues, le polyvalent Akliouche avait inscrit son premier but en professionnel en Coupe de France contre Rodez en janvier 2023. Pour autant, il faudra attendre l’arrivée d’Adi Hütter dans la Principauté pour que le gaucher ne s’exprime pleinement et explose avec le club monégasque. Considéré comme un membre de la rotation en début de saison par le tacticien autrichien, l’international français Espoirs ne dispute que quelques fins de matches. C’est sa rencontre face à Marseille qui lui a permis de se révéler définitivement aux yeux de la France. Profitant ainsi des absences de Takumi Minamino, Aleksandr Golovin et Eliesse Ben Seghir pour être aligné en soutien de la doublette Ben Yedder-Balogun, Akliouche a alors réalisé sa première masterclass sous les couleurs de Monaco le 30 septembre dernier.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le numéro 21 monégasque est élu homme du match et est l’artificier du succès monégasque face à l’OM (3-2). Interrogé à l’issue de la prestation de son jeune coéquipier, Youssouf Fofana avait d’ailleurs affirmé qu’il n’était pas choqué du niveau de ce dernier : «il a fait une préparation énorme cet été. Il a juste la malchance d’avoir deux joueurs très performants devant lui avec Golo’ (Golovin) et Taki’ (Minamino), qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 au mois d’août. Il nous a montré toute l’étendue de son talent ce soir. Est-ce qu’il m’a bluffé ? Non parce que je le connais déjà et je sais ce qu’il est capable de faire. J’espère qu’il continuera sur cette lancée.» Également interrogé sur cette prestation XXL, l’intéressé affirmait déjà sa volonté de capitaliser sur ses débuts tonitruants : «tout d’abord je suis très heureux, pour moi mais surtout pour l’équipe. J’espère que ça va continuer comme ça, sur cette bonne dynamique. J’ai essayé de bien me préparer, de bien me concentrer, et de mettre toutes les chances de mon côté. Je suis vraiment très content ce soir, même si je ne suis pas très démonstratif, car je suis un peu fatigué (sourire).» Et construire sur ce match gargantuesque, Maghnes Akliouche a su très bien le faire par la suite.

Maghnes Akliouche a débuté 2024 pied au plancher

De plus en plus utilisé, ce dernier a vu son temps de jeu grossir dans les semaines qui ont suivi. Et même si ses belles prestations n’ont pas été traduites par un bilan comptable satisfaisant, le joueur de 22 ans s’est frayé un chemin parmi l’attaque de très haut niveau présente sur le Rocher. Hautement considéré par son entraîneur, Maghnes Akliouche a pris une autre dimension en 2024 et a enchaîné les grandes prestations dès le passage à la nouvelle année. Impliqué dans 6 buts depuis le 1ᵉʳ janvier en championnat, le joueur d’1,83 m est le Monégasque le plus décisif en 2024 avec ses quatre buts et ses deux passes décisives. Depuis le début de saison, son bilan est de 8 réalisations et 3 offrandes toutes compétitions confondues. Dans l’élite, l’intéressé est d’ailleurs le joueur né après 2002 le plus décisif. En plus de ces bonnes prestations qui s’enchaînent, l’élégant maître à jouer monégasque s’est fait une place dans le onze d’Adi Hütter. Et cette confiance accordée par son entraîneur, Akliouche lui rend bien en étant désormais décisif même dans les moments cruciaux. Alors qu’il avait déjà débloqué la rencontre face à Strasbourg en glissant un très bon ballon à Eliesse Ben Seghir, avec qu’il a noué une complicité évidente sur et en dehors du terrain, l’ancien de l’US Torcy a récidivé ce week-end face à Rennes.

Dans une rencontre face à des Bretons dangereux, le franco-algérien a été le seul buteur de la rencontre en faisant parler sa justesse face aux cages adverses. Forcément, cette nouvelle grande prestation et cette première vraie saison aboutie au très haut niveau ont de quoi donner le sourire à Adi Hütter. Le coach monégasque a d’ailleurs salué son jeune joueur à l’issue du succès face aux Rennais : «je suis content de son développement. Il réalise une saison fantastique en étant encore un jeune joueur. Il ne faut pas oublier que ce n’est que sa deuxième saison en Ligue 1. Dès mon arrivée, j’ai tout de suite vu son talent. Peut-être qu’avant, il manquait d’agressivité dans les duels et n’était pas assez décisif. Aujourd’hui, il en est à sept buts et trois passes décisives. Je suis content de ses performances, il nous offre la victoire et les trois points ce soir.» Maghnes Akliouche est également revenu sur sa belle forme et a confié qu’il construisait sur la confiance transmise par les gens qui l’entourent au club : «je me sens bien dans cette équipe, avec mes coéquipiers et avec le coach. J’ai sa confiance et ça me permet d’être performant sur le terrain, de pouvoir aider le collectif en étant décisif.»

Désormais, celui qui est sous contrat jusqu’en 2026 avec les pensionnaires du stade Louis II a plusieurs objectifs en tête. En effet, outre une fin de saison à bien maîtriser avec le club de la Principauté, le meneur de jeu aura aussi à cœur de briller cet été avec les Bleus aux Jeux Olympiques. Considéré comme un titulaire par Thierry Henry, Maghnes Akliouche compte 6 sélections avec les Bleuets cette saison et avait notamment été buteur lors du succès historique face à Chypre (9-0) en octobre dernier. Lors du dernier rassemblement, il a pareillement délivré une passe décisive lors de la rencontre face aux États-Unis (2-2). Sur une incroyable saison, le joueur de l’AS Monaco aura assurément envie de performer cet été pour parachever cette cuvée 2023-24 fantastique sur tous les plans.