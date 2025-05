Strasbourg : Liam Rosenior déçu par la défaite et la prestation collective

Grâce à une prestation exceptionnelle d’Esteban Lepaul, Angers a décroché son maintien en s’imposant 2-1 face à Strasbourg ce samedi, lors de la 33e journée de Ligue 1. Cette victoire met fin à une série de 12 matchs sans défaite pour le RCSA, tout en assurant le maintien pour Angers.

Après la rencontre, Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg, a réagi : « Bien sûr qu’on est déçus. On était sur une bonne dynamique, mais ce soir, c’est surtout la manière qui pose problème. On concède deux buts évitables, sur des transitions et un coup de pied arrêté, des situations qu’on maîtrise d’habitude. Je ne remets pas en cause l’engagement des joueurs : ils ont tout donné, mais on n’a pas trouvé la faille malgré plusieurs opportunités. »