Naples : incroyable retournement de situation chez les Partenopei

Grand artisan de la saison exceptionnelle du Napoli, sacré en Serie A, Luciano Spalletti sera-t-il toujours sur le banc des Partenopei la saison prochaine ? Si la tendance était de voir le coach italien, sous contrat jusqu’en juin 2024, rester au moins une saison supplémentaire, les dernières informations de la presse locale jettent un grand froid sur l’avenir du natif de Certaldo.

Dans cette optique, la Gazzetta dello Sport indique, ce vendredi, que Spalletti pourrait bien quitter le Napoli dès cet été. La raison ? Des tensions entre le technicien et son président Aurelio De Laurentiis. Le média italien précise que le dialogue est même actuellement rompu entre les deux hommes, évoquant un problème de compatibilité. Pour illustrer cette fracture, le journal au papier rose précise que le président du Napoli n’aurait pas appelé son coach après le jour du titre à Udine.

Si une prolongation de contrat est, pour l’heure, à exclure, un changement sur le banc des Napolitains est même d’ores et déjà évoqué. Dès lors, le nom de Rafael Benitez, ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid, revient avec insistance dans la région de Campanie. Par ailleurs, Christophe Galtier, sur la sellette au PSG, se trouve également dans les petits papiers de la direction napolitaine. Un sacré retournement de situation pour le manager italien, devenu le plus vieux coach à soulever la Serie A à 64 ans et 58 jours.

Détrônant au passage Maurizio Sarri, vainqueur du championnat italien à 61 ans, 6 mois et 16 jours avec la Juventus en 2020, Spalletti voit donc ses jours comptés du côté de Naples. Fort du parcours réalisé avec les Partenopei, et ce malgré une élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions face à l’AC Milan, l’ancien architecte de l’Inter ou encore du Zenit St. Pétersbourg devrait malgré tout être l’objet de nombreuses convoitises en cas de départ. Affaire à suivre…