Une étonnante porte de sortie s’offre à Christophe Galtier !

En route pour remporter la Ligue 1, le PSG est loin d’être à la fête en cette fin de saison. Après les résultats décevants en C1, voire en championnat, le club de la capitale est marqué par de nombreuses polémiques extra-sportives. Entre le conflit avec les supporters, la polémique sur la suspension de Lionel Messi ou l’affaire des accusations de racisme contre Christophe Galtier, le club de la capitale veut vite tourner la page et repartir sur de nouvelles bases. Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, Galtier ne devrait d’ailleurs pas survivre à cette saison. La direction parisienne étudie déjà des pistes et notamment celles menant à José Mourinho et Thiago Motta comme nous vous le révélions.

Malgré des performances décevantes et un titre pas encore assuré, le technicien français, de son côté, reste sur sa position et ne veut pas abandonner si facilement. « Oui, je me sens légitime d’être coach du PSG. Je prépare la saison prochaine. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation de la saison prochaine, la manière dont on va dessiner notre effectif », confiait d’ailleurs récemment l’intéressé en conférence de presse. Pourtant, la réalité est bien différente. Les chances de le voir rester à Paris, après sa saison, sont infimes. Mais les mauvais résultats parisiens ne lui ont pas fermé des portes pour autant.

Naples pense à Galtier

En effet, il y a quelques semaines déjà, la presse anglaise expliquait que Christophe Galtier était dans la short-list de Tottenham pour succéder à Antonio Conte. L’ancien coach de Nice était considéré comme un entraîneur au profil intéressant capable d’être performant dans le championnat anglais. Et bien ce mercredi, la presse italienne explique qu’un autre club semble s’intéresser de près à Christophe Galtier. Selon les informations du Corriere Dello Sport, c’est le champion de Serie A, le Napoli, qui pense à lui.

Auteur d’une saison impressionnante avec un titre de champion d’Italie largement mérité, le Napoli pense déjà à la saison prochaine. La priorité au poste d’entraîneur est évidemment de prolonger Luciano Spalletti, grand artisan du sacre, et qui est aimé de son président De Laurentiis et des supporters. «Il m’a ramené en Europe et maintenant, j’aimerais ouvrir un cycle avec lui, car c’est un grand leader. Une prolongation ? J’ai déjà activé l’option qui existait sur le contrat. Mais vous ne restez pas à Naples juste pour une option,» expliquait le président de Naples. Mais le média italien explique que le technicien de 64 ans réfléchit sérieusement à son avenir et au projet sportif de son équipe qui pourrait se faire dépouiller avec les départs de Kim, Osimhen ou encore Lobotka. Dans ce sens, le Napoli a déjà établi une short-list où figure donc Christophe Galtier ou encore Antonio Conte. Une porte de sortie inattendue pour le coach du PSG…