Mali - Côte d’Ivoire : les compositions sont tombées

Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuivent ce samedi avec un choc entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Les Aigles s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Djigui Diarra dans les cages. En défense on retrouve Hamari Traoré, Sikou Niakaté, Kiki Kouyaté et Falaye Sacko. Au milieu, Amadou Haïdara, Diadié Samassékou et Lassana Coulibaly prennent place avec Kamory Doumbia un cran plus haut. Devant, Lassine Sinayoko et Adama Noss Traoré sont associés.

De leur côté, les Éléphants s’organisent dans un 4-3-3 avec Yahia Fofana qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Serge Aurier, Odilon Kossounou, Evan N’Dicka et Ghislain Konan en défense. Franck Kessié, Jean-Mickaël Seri et Seko Fofana se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Christian Kouamé est préféré à Sébastien Haller en pointe avec Nicolas Pépé et Max-Alain Gradel pour le soutenir.

Les compositions

Mali : Diarra - H. Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko - Coulibaly, Samassékou, Haidara - Doumbia - Sinayoko, A. Traoré.

Côte d’Ivoire : Y. Fofana - Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan - Kessié, Seri, S. Fofana - Pépé, Kouamé, Gradel