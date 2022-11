Strasbourg - Lorient : les compositions sont là

Ce dimanche se poursuit la 15e journée de Ligue 1 avec un joli duel entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Lorient. A domicile, les Alsaciens s’établissent en 4-3-1-2 avec Matz Sels dans les cages derrière Ronaël Pierre-Gabriel, Alexander Djiku, Gerzino Nyamsi et Maxime Le Marchand. Jean-Ricner Bellegarde, Jean-Eudes Aholou et Dimitri Liénard se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Adrien Thomasson est placé en soutien de Ludovic Ajorque et Kevin Gameiro.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Merlus s'organisent en 4-2-3-1 avec Vito Mannone comme dernier rempart avec Gédéon Kalulu, Julien Laporte, Montassar Talbi et Vincent Le Goff devant lui. Bonke Innocent et Enzo Le Fée forment le double pivot. Enfin Dango Ouattara, Julien Ponceau et Théo Le Bris soutiennent Terem Moffi en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

RC Strasbourg Alsace : Sels - Pierre-Gabriel, Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Bellegarde, Aholou, Liénard - Thomasson - Ajorque, Gameiro

FC Lorient : Mannone - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent, Le Fée - Ouattara, Ponceau, Le Bris - Moffi

Avec Parions Sport en ligne votre premier pari est doublé jusqu’à 100€ et obtenez 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire 2-0 du PSG, cote à 7,50, pour remporter 75€. (cotes soumises à variation)