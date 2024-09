Équipe de France : Didier Deschamps annonce la couleur pour Kylian Mbappé

C’est sans doute avec le sourire que Kylian Mbappé va arriver à Clairefontaine. Plus que jamais scruté à la loupe depuis qu’il a signé au Real Madrid, l’attaquant français a vu la presse espagnole tirer la sonnette d’alarme après trois matches de Liga sans marquer. Hier soir, face au Betis, Mbappé a enfin lancé sa saison en inscrivant un doublé (2-0). De quoi rassurer Didier Deschamps ? « Je n’ai pas à être soulagé. Je suis content pour lui, même s’il avait marqué lors du match de Supercoupe d’Europe. Lui-même se met des exigences. Kylian a toujours marqué des buts, il en marquera. C’est très bien ce qu’il s’est passé hier soir. Le groupe France, c’est mieux quand Kylian est là », a-t-il déclaré en conférence presse, avant de rappeler que son capitaine était encore très loin d’être en pleine forme.

La suite après cette publicité

« Je ne pense pas qu’il y a des joueurs qui peuvent être à 100% aujourd’hui avec ce qu’il s’est passé cet été. Au mieux, ils ont eu trois matches et les préparations courtes, voire très courte. (…) Je ne vais pas m’immiscer dans le quotidien du Real, même si je connais bien son entraineur (Carlo Ancelotti) et son opérateur physique (Antonio Pintus). Dans l’idéal, que tous les joueurs puissent avoir au minimum 15 jours de préparation, mais dans ces clubs là, pour compenser ça, c’est à travers les matches qu’ils font pour mettre les aspects physiques au niveau avec les temps de jeu. On sera attentif avec Kylian et les autres joueurs. Les plages qui étaient destinées à ces préparations sont très réduites », a-t-il indiqué, avant de rappeler aussi que le Bondynois avait dû gérer une fin d’aventure plus que compliquée avec le PSG.

À lire

EdF : Didier Deschamps explique le choix Loïc Badé

Mbappé encore loin d’être à 100%

« J’ai échangé avec lui, il se sent bien. Il est beaucoup mieux. Tout ce qu’il a eu avant l’euro… Kylian a une capacité à être prêt à tout ce qui l’entoure. Kylian ce n’est pas un robot, pas un surhomme, il faut comprendre qu’humainement c’est une fatigue qui peut être importante aussi. » DD a été clair : il ne fait pas s’attendre à voir un Mbappé tout feu tout flamme durant ces matches de Ligue des Nations face à l’Italie et la Belgique. Un constat somme toute logique. En revanche, au vu de l’éclosion de Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque parisienne, une autre question se pose : à quel poste Deschamps fera-t-il jouer Mbappé ? Retrouvera-t-il son côté fauche de prédilection ou sera-t-il aligné en numéro 9, comme avec Madrid ?

La suite après cette publicité

« Ce que je peux vous rajouter, c’est que tous les jours offensifs ont toujours eu une liberté importante. Kylian en a besoin. Forcément, c’est des compensations à avoir, que les zones soient bien occupées. Certains peuvent en faire plus que d’autres. Il n’a pas le registre d’un attaquant pivot. Bradley a fait voir de belles choses, il fait un très bon début de saison. Son positionnement c’est à gauche aussi. C’est un jeune joueur, il a encore des paliers à franchir. (…) Il (Mbappé) était dans cette position-là à l’Euro (avant-centre), je considère que dans cette position axiale avec ces trois joueurs-là (Mbappé, Thuram, Kolo Muani), avec des profils différents, on a de la matière. » Le Bondynois est prévenu !