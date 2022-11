Nîmes : Nicolas Usaï n'est plus le coach des Crocos

«Nicolas Usaï et le Nîmes Olympique ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Le Nîmes Olympique remercie M. Usaï pour le travail effectué et lui souhaite tout le succès qu’il mérite pour la suite de sa carrière». C'est par ce bref communiqué que le club gardois, actuel 17e et premier relégable de Ligue 2, a annoncé le départ de son entraîneur.

Nommé le 4 janvier 2022, Nicolas Usaï avait conduit le Nîmes Olympiques à la 9e place de Ligue 2 la saison dernière (8 victoires, 9 défaites, 2 nuls). Cette saison, le NO ne compte que 4 succès en championnat. La récente qualification en Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux n'aura pas pesé dans la balance. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le technicien marseillais s'en va.