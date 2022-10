Brest : Youcef Belaïli raconte les raisons de son départ

Comme nous vous le révélions fin septembre, l'aventure entre Youcef Belaïli et Brest a pris fin. «Suite à la demande de Youcef Belaïli adressée au Directeur Sportif Grégory Lorenzi, le Stade Brestois et le joueur ont convenu de la résiliation du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2023. Le SB29 lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière», pouvait-on lire dans le communiqué officiel du club. «Youcef ressentait un mal-être au quotidien, en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie-là», ajoutait le directeur sportif, Grégory Lorenzi.

Également accusé de dérapages extra-sportifs - une location dans la banlieue de Brest laissée dans un état discutable, avec des travaux à hauteur de 40.000 euros -, Youcef Belaïli est sorti du silence en tenant à démentir et a expliqué les vraies raisons de son départ. «Je ne me sentais pas bien sans ma famille à Brest. C’est pour ça que j’ai parlé avec le club afin de m’en aller, et nous nous sommes séparés en nous serrant la main (...) Beaucoup de gens ont parlé, mais je ne suis responsable de rien», a-t-il expliqué au micro de Canal +.

Youcef Belaïli veut progresser en Ligue 1

Mais le Fennec, aux 44 sélections (9 buts), a décidé de rester sur les pelouses de Ligue 1. Il s'est engagé à l'AC Ajaccio jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. «Je remercie le club, car ils ont ramené ma femme avec moi. Quand je suis bien moralement, je donne tout sur le terrain. Je remercie les dirigeants et j'ai hâte de les aider. J’ai vu une bonne prestation de leur part. C’est pour ça que je suis venu ici : donner un plus à l’équipe».

«L’Arabie saoudite et le Qatar m’ont donné beaucoup d’argent, mais moi, je veux progresser et montrer mes qualités. J'ai discuté avec mon père et mon agent pour rester en Ligue 1. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour progresser en Ligue 1. Avant la signature à Ajaccio, ils ont ramené ma famille», a conclu l'Algérien. Mal embarqué en Ligue 1 et déjà relégable (18e), l'AC Ajaccio compte sur sa nouvelle recrue pour enfin lancer son attaque et remonter la pente.