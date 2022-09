Brest et Youcef Belaili discutent d'une résiliation de contrat !

La suite après cette publicité

Son arrivée en toute fin de mercato d'hiver avait fait exploser les réseaux sociaux du Stade Brestois passant de 250 000 à plus d'un million d'abonnés tous réseaux sociaux confondus. 6 mois plus tard, la belle histoire entre Youcef Belaili et la team pirate est sur le point de prendre fin. Malgré six premiers mois corrects en Bretagne (3 buts et 2 passes décisives en 13 matches de Ligue 1), la star internationale algérienne traîne son spleen à Brest depuis le début de l'été.

Pourtant, le club du Finistère a tout fait pour le mettre dans de bonnes conditions. Islam Slimani, qui avait d'ailleurs été recruté par Brest pour renforcer son attaque, a tout fait pour aider son coéquipier en équipe nationale pour favoriser son acclimatation. Mais malgré la présence et le soutien de l'ancien attaquant de l'OL et de Monaco, rien n'y fait. Et le joueur, qui vit très mal l'éloignement avec sa famille et qui peine à s'acclimater à son nouvel environnement, souhaite plus que jamais partir.

Brest est désormais d'accord pour s'en séparer

L'actuel 19e de Ligue 1, qui au départ ne voulait pas entendre parler d'un départ et qui l'avait même prolongé, a visiblement changé son fusil d'épaules lassé par le comportement du joueur. Tant est si bien qu'une résiliation de contrat est actuellement très sérieusement envisagée entre les deux parties. Selon nos informations, elle est même en très bonne voie, mais pas encore actée.

Le milieu offensif de Brest, qui a délivré 2 passes décisives en 6 matches de L1 cette saison, n'est plus apparu sous les couleurs brestoises depuis le 7 septembre dernier face au RC Strasbourg (1-1). Sans doute l'un de ses derniers matches sous les couleurs du club du Finistère. Alors qu'il souhaitait retourner au Qatar, il semblerait que l'option menant aux Émirats (le mercato ferme le 29 septembre) soit l'une des seules encore possibles pour l'ancien joueur du Qatar Sports Club qui a disputé 45 minutes avec l'Algérie face à la Guinée le 23 septembre dernier.