Coupe du Monde des Clubs 2025 : le PSG réagit au tirage au sort

C’est parti pour cette Coupe du Monde des Clubs au tout nouveau format. Trop de matchs et toujours pas de diffuseur… malgré les critiques liées à son lancement, cette compétition a fini par voir le jour. Elle fait certes toujours l’objet de quelques polémiques comme l’alourdissement d’un calendrier déjà très chargé pour les joueurs mais la FIFA a fini par trouver à qui vendre les droits TV. Il s’agissait du principal nœud au problème car tant que l’argent tombe, les clubs ne disent pas non. Le président parisien a d’ailleurs toujours milité pour cette compétition internationale. Le PSG sera d’ailleurs l’unique représentant français aux États-Unis entre le 15 juin et, possiblement s’il va en finale, le 13 juillet 2025.

Le club de la capitale jouera au minimum les trois rencontres de la phase de groupe, avant le début de la phase finale du tournoi. Il faudra au minimum terminer parmi les deux premiers de son groupe. Un scénario envisageable puisque le tirage au sort vient de se terminer. Les Franciliens, placés dans le groupe B, seront opposés à l’Atlético de Madrid, adversaire rencontré en Ligue des Champions il y a tout juste un mois, Botafogo, vainqueur de la Copa Libertadores, et le Seattle Sounders, 4e de la saison régulière de MLS en conférence ouest et éliminé en finale de conférence par LA Galaxy.

Nasser Al-Khelaïfi a hâte !

Il y a forcément un peu de curiosité dans ces adversaires qui jouent habituellement sur un autre continent. Le PSG se dit cependant impatient d’y être. «C’est un jour historique pour le Paris Saint-Germain et pour les 32 clubs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, en lice pour devenir la meilleure équipe du monde l’été prochain. Nous voulons toujours nous battre pour les plus grands trophées et faire grandir notre base de supporters dans le monde entier. L’été prochain promet d’être un tournoi passionnant aux États-Unis pour nos joueurs, nos supporters et la famille du PSG», a ainsi assuré Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien.

Il faudra se montrer patient avant d’assister à cette Coupe du Monde des Clubs 2025. Avant le début de cette compétition, il y a encore une moitié de saison à disputer avec son verdict. En panne de confiance en ce moment, le PSG doit d’abord soigner ses maux, surtout offensifs, et assurer sa place dans les 24 meilleures équipes de Ligue des Champions. Le champion de France en titre aura ensuite largement le temps de penser à la suite mais d’ici là, beaucoup d’aléas peuvent encore arriver.