La folie s'empare du premier concours maillot collector de l'OM designé par les fans

Pour la première fois, les supporters de l'OM ont lancé un concours maillot collector designé par les fans sur les réseaux sociaux. L'engouement est tel que Pablo Longoria en personne a pris les choses en main pour ce projet, dont le but est de finir sur les épaules des hommes de Jorge Sampaoli en 2022-2023, tout en venant en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

Un projet à l'image de l'OM et de ses supporters. Depuis plusieurs jours, le lancement du premier concours maillot collector designé par les fans issus du monde entier n'aura pas échappé aux supporters du club de la cité phocéenne sur les réseaux sociaux, tant l'engouement qui en découle est important. Les amoureux de l'actuel 2ème de Ligue 1 peuvent remercier Byllel Ben Khelifa, fondateur du concept FC4fans.com, et l'influenceur "Titi c'est toi le boss" (alias Thierry Mode) pour cette initiative remarquée sur la Canebière. Les deux hommes se sont d'ailleurs inspirés d'une action similaire autour de l'Atlético Mineiro, au Brésil, pour le centenaire du club.

La suite après cette publicité

🚨🚨Comme annoncé hier dans le space #enmodeboss

🔥Lancement du 1er concours design maillot légende fait par des supporters.



- 1 maillot par désigner

- Suivi du #maillotteamom

- ⏰️ 30 avril 2022

Envoyer du lourd

🎁GROSSE surprise pour le maillot gagnant 👀😉#TeamOM — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) April 6, 2022

Un projet en soutien à l'Ukraine

Ce projet, qui devait durer jusqu'au 30 avril mais qui s'étendra finalement jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 face aux nombreuses participations observées récemment, devrait permettre au vainqueur de voir "son maillot", qui deviendrait ainsi collector, être porté par les joueurs de Jorge Sampaoli en match officiel, lors du prochain exercice 2022-2023. À l'occasion d'un événement spécial (anniversaire d'un des présidents emblématiques comme Bernard Tapie ou Pape Diouf) ou du Trophée Robert Louis-Dreyfus, par exemple.

Chaque passionné de l'OM est libre de faire valoir sa création, à l'aide de différents outils informatiques (Illustrator, Photoshop, logiciels gratuits en ligne), par le biais du #MaillotTeamOM sur les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters marseillais ne manquent pas d'imagination, de créativité et d'inspiration, tout en puisant leurs idées dans l'histoire et la culture de l'OM mais aussi dans la ville de Marseille.

Derrière ce projet participatif se cache d'ailleurs une action tout aussi remarquable. Les maillots portés par les Marseillais dans le futur seront ensuite vendus aux enchères. L'argent récolté sera versé, via l'OM Fondation, à Odessa, ville ukrainienne jumelée à Marseille et croulant sous les bombes dans le contexte de guerre face à la Russie. Ce concours, qui a explosé au sein de la communauté olympienne et donnant même lieu à des conceptions provenant d'Égypte, du Sénégal ou même du continent américain, n'est évidemment pas passé inaperçu au sein même de l'Olympique de Marseille.

Le président de l'OM impliqué

Pablo Longoria, le président marseillais, a pris les choses en main en recevant mardi, pendant une heure, les initiateurs de ce concours. Dans le but de mettre ce projet à exécution en collaboration avec le club, donc, mais aussi avec PUMA, l'équipementier officiel de l'OM, également intéressé par le projet et qui décidera bien évidemment de la commercialisation de cette future tunique. La direction du vainqueur de la Ligue des champions 1993 doit désormais réfléchir aux prochaines étapes, mais Pablo Longoria, très à l'écoute, porte un grand intérêt au projet, dont il estime qu'il en émane « une dimension sociale et émotionnelle pertinente ».

𝕄𝕒𝕚𝕝𝕝𝕠𝕥 𝕔𝕠𝕟𝕔𝕖𝕡𝕥 - 𝕆𝕝𝕪𝕞𝕡𝕚𝕢𝕦𝕖 𝕕𝕖 𝕄𝕒𝕣𝕤𝕖𝕚𝕝𝕝𝕖 ⚪️Ⓜ️



Voici ma participation pour le #maillotteamom 🎨



J’espère que vous aller kiffer , n’hésitez pas à partager si c’est le cas 💙💙 #TeamOM pic.twitter.com/9eOH61jDqr — Baptiste (@b_desiign) April 23, 2022

Plusieurs points ont en tout cas été mis sur la table : pré-sélection des maillots les plus likés sur les réseaux sociaux par la "TeamOM", organisation d'une bataille directe entre les heureux élus dans un format compétition (quarts de finale, demi-finales, finale), création d'un jury de prestige fait des légendes de l'OM (Niang, Di Meco), et pourquoi pas de joueurs actuels (comme Payet), ainsi que des artistes célèbres liés à Marseille (Jul, Soprano) pour trancher et désigner le grand gagnant parmi 8 finalistes.

Le début d'une tendance ?

En attendant d'avoir le fin mot de l'organisation sur cette histoire, un autre rendez-vous est prévu avec Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM. Preuve que l'engouement s'étend même jusqu'aux hautes sphères du club marseillais. Le fait que le président d'une telle institution prenne le temps de se consacrer à ce projet en dit d'ailleurs long sur la dimension sociale de l'OM et rappelle la proximité avec ses supporters. L'image du dirigeant espagnol, déjà excellente auprès des fans, n'en sortira également que renforcée par la suite.

𝙋𝙤𝙪𝙧 𝙡 ´𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙞𝙡𝙡𝙤𝙩 🤍💙𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙨𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚 - 𝙁𝙤𝙪𝙧𝙩𝙝 𝙆𝙞𝙩



Un maillot pour les supporters, fait par les supporters ✨



RT 🔄 et 🤍 Like la #TeamOM #maillotteamom @OM_Officiel pic.twitter.com/Mlodf4EeRE — Oh l’artiste (@lacreanomade) April 21, 2022

Le Borussia Dortmund, aussi équipé par PUMA, a récemment confié la conception du maillot home 2023-2024 a ses supporters (près de 15 000 propositions pour 9 retenues en finale). La Fiorentina a fait de même pour le maillot fourth de la saison prochaine (2022-2023), tout comme le Red Star a convié ses supporters pour l'élaboration du maillot des 125 ans du club. En revanche, il s'agit de la première fois que l'initiative émane directement des supporters. Là aussi, les Marseillais pourront peut-être se targuer d'être à jamais les premiers pour ce qui pourrait bien être amené à se démocratiser à l'avenir.