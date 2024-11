Arsenal discute avec une star du Real Madrid

Arrivé l’été dernier en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler peine à réellement s’imposer du côté du Real Madrid. D’abord blessé, l’international turc avait plutôt bien terminé sa saison et semblait avoir convaincu Carlo Ancelotti. Mais malgré un bon Euro dans la foulée avec la Turquie, le milieu offensif de 19 ans a perdu sa place dans la rotation à Madrid.

Avec 12 matches disputés (0 but, 0 passe décisive) mais seulement 3 titularisations, Arda Güler est dans le dur et sa situation intéresse forcément de gros clubs. Selon les informations de Sport et confirmées par le Daily Mail, Arsenal a commencé à discuter avec l’entourage du joueur pour évaluer la possibilité d’un prêt. Le joueur ne se sent pas bien à Madrid et les Gunners veulent le relancer comme c’était le cas avec Odegaard, il y a quelques années. Reste à savoir si le Real Madrid veut s’en séparer…