PSG : Rafinha, le nouvel atout qui ravit Thomas Tuchel

Le Paris Saint-Germain a dû faire preuve de patience ce mercredi soir pour se sortir du piège tendu par le FC Lorient. En première période, ils ont été bousculés et ne trouvaient pas du tout la faille. Mais un homme a pris le costume de patron en seconde période. Il s'agit bien évidemment du milieu de terrain arrivé l'été dernier, Rafinha.

C'est lui qui lance Kylian Mbappé lorsque l'international français provoque la faute dans la surface et l'expulsion d'Andrew Gravillon. C'est encore lui qui sert de la plus belle des façon Moise Kean pour le 2-0. Sa cinquième offrande en douze apparitions depuis son transfert cet été. Thomas Tuchel était ravi en conférence de presse : « quand il joue, il est décisif. Il est fiable. Il donne tout pour l'équipe, c'est important. Il est toujours à son niveau et il est toujours là, il n'a pas peur, il a de la qualité. Il sent le rythme. C'est très très bien, je suis très content de lui ».

Son profil est différent

Mais l'Allemand ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a expliqué ce qu'il aimait chez son milieu de terrain. « J'aime beaucoup, il fait des choses simples, ce qu'il faut pendant un match. Si c'est nécessaire de jouer en une touche, il joue en une touche, s'il doit jouer en deux touches, il le fait. Si on doit rester dans une surface réduite, il reste, s'il doit changer le jeu, il change. Il sent bien le rythme. Il joue comme un coéquipier, il pense à l'équipe. On voit qu'il a beaucoup de qualités, qu'il est habitué à jouer dans des équipes qui ont la possession. C'est un bon moment pour lui », a-t-il poursuivi.

Le principal intéressé, lui, a pensé à l'équipe après la rencontre. « Oui, je me sens très bien, autant physiquement qu'avec mes coéquipiers. C'est un club qui rend les choses très faciles pour s'adapter et je suis très content », a-t-il sobrement expliqué au micro de Téléfoot. Avec lui, le Paris SG dispose d'une arme de plus. D'une arme qu'il n'avait pas.