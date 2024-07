Rennes : accord total trouvé pour Enzo Le Fée à l’AS Rome

Grosse recrue de l’été dernier du côté du Stade Rennais, Enzo Le Fée était amené à jouer un grand rôle avec le club breton. Et malgré une première saison délicate du côté du Roazhon Park, un départ n’était pas à l’ordre du jour pour l’ancien Lorientais cet été. Mais l’approche de la Roma a tout chamboulé du côté de Rennes et du jeune milieu de terrain. Le club italien, qui a comme nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi qui connaît donc bien la Ligue 1, avait jeté son dévolu sur le joueur et avait même formulé une première offre de 18 millions.

Mais alors que cette première soumission avait été repoussée, les positions s’étaient rapprochés depuis plusieurs jours comme nous vous le révélions en exclusivité sur notre site en milieu de semaine. Ce dimanche, RMC indique qu’un accord total a été trouvé entre toutes les parties pour la signature du milieu offensif de 24 ans. Ainsi, ce dernier devrait parapher un contrat de cinq ans avec le club de la capitale transalpine et la visite médicale devrait avoir lieu lundi ou mardi avant d’officialiser cette venue onéreuse du côté de Rome.