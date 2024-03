Mattéo Guendouzi et son coup de foudre pour l’OM

Après trois ans à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a décidé de rejoindre l’Italie et plus précisément la Lazio Rome l’été dernier. Un choix payant, puisque le joueur de 24 ans enchaîne les titularisations avec les Romains, en Serie A comme en Ligue des Champions (jusqu’à l’élimination contre le Bayern Munich). Pour autant, le milieu de terrain n’oublie pas l’OM, bien au contraire, et garde un très bon souvenir de son passage et de ses 103 matchs joués avec le maillot olympien.

«Je le répéterai toujours : avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters», a d’abord rappelé l’international français (7 sélections) lors d’un entretien accordé au journal Le Parisien. «Dès les premiers matchs, à domicile ou à l’extérieur, j’ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs. C’est pour ça que tout le monde a dit que j’étais fait pour le club. Je me suis senti comme à la maison dès le départ», a précisé Guendouzi. Il aura l’occasion de retrouver le Stade Vélodrome mardi, avec les Bleus, lors du match contre le Chili.